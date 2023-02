Regresa el evento que combina gastronomía, cosplay y K-pop

Año 2007. La ansiedad envuelve el cuerpo de Diego Dasso (conocido como Megas en los foros otaku). Tras organizar uno de los primeros concursos de cosplay de Paraguay, teme que no aparezca nadie. A medida que pasa el tiempo, le sudan las manos y su cerebro busca algún error que pudo haber cometido, una pifiada de organizador primerizo. ¿Tal vez un viernes a las 18.00 no era el mejor horario?

Orígenes foristas

Luego de 30 minutos en los que se sintió ahogado, la dopamina se activó: divisó a una chica disfrazada de Sakura Card Captor. “La vi saltando con su báculo y, para mí, fue uno de los momentos más geniales de la vida”, contó Megas, al recordar la primera edición del MACK, un evento que surgió como iniciativa de un grupo de foristas (usuarios del foro Alma Otaku).

“Armamos un archivo lleno de ideas y fuimos a golpear la puerta de la Embajada de Japón a pedirles apoyo. Les explicamos que nosotros veíamos que había un consumo importante de la cultura nipona a través del anime, la música, los videojuegos; y ellos nos pusieron en contacto con el director del Centro Paraguayo Japonés (CPJ), que en ese momento era el señor Ray Armele”, recordó y luego mencionó que el término MACK fue una idea de este último: “Cuando nos preguntó qué habría en el evento, dijimos manga, anime, cosplay y karaoke. Él unió los puntos y nació el nombre”.

El nacimiento del festival marcó un antes y un después para el ambiente otaku local, ya que elevó el nivel de eventos de este tipo por medio de música de anime en vivo, stands temáticos, comida oriental y otras actividades que no eran comunes en aquel entonces.

Luego de tres ediciones en el CPJ, el festival se mudó a Complejo Textilia para su cuarta entrega y, más adelante, al lugar conocido hoy como templo otaku: el Unace. Allí celebró su última edición —hasta la fecha— en 2012. Sobre el MACK V, Megas contó que llegaron a tener cuatro actividades grandes en simultáneo: “Para mí fue increíble saber que podíamos armar algo así, porque no somos una productora que se dedica a hacer eventos”.

MACK-02.jpg

MACK is back

Luego de más de 10 años de ausencia, en esta ocasión vuelve con su sexta edición. Puesto que armar un evento de esta magnitud lleva su tiempo y su nivel de estrés, pregunté a Megas y Mahoro (Josefina González, organizadora) qué los motivaba a trabajar tanto para esto. “Siempre que nos juntamos para organizar, hablamos de lo que nos gustaría que tenga el festival. No es por el dinero, porque solo en una ocasión los números salieron positivos. Pero creo que no tener como objetivo la ganancia nos da la libertad para invertir más y lograr varias cosas que no podríamos si estuviéramos pensando en eso”, respondió Megas.

Lo que dijo se ve reflejado en la propuesta del MACK VI, que vuelve con la misma fuerza de una genkidama: muchos invitados nacionales que darán talleres y charlas relacionadas con el arte audiovisual, el diseño y la ilustración; concursos de cosplay y de k-pop, además de un food park con una gran cantidad de opciones para degustar. “Estamos organizando como para que toda la familia pueda ir a pasar el día en el evento y quiera quedarse hasta el final”, comentó.

Para Megas, lo más especial de su festival radica en que todos pueden sentirse parte de él: “No solo los que lo organizamos, sino también los invitados, los stands, el público mismo; creo que los hacemos protagonistas gracias a todas las actividades que les ofrecemos, y esa experiencia es la que se llevan a su casa al final del día”.

Recomendado: El actor que no quería la fama.

Invitados especiales y música en vivo

Como uno de sus atractivos principales, contará con la presencia del mexicano René García. “Es un lujo tenerlo. Hace la voz de Vegeta en el doblaje latino de Dragon Ball Z y de Hyoga en Caballeros del zodiaco”, explicó Megas. También estarán como invitados dos cosplayers destacados de Argentina, Ana Bertola y Julián Fiondella, junto con Martín Silva, líder de un grupo de k-pop chileno.

En cuanto a música en vivo, darán shows Trío Blue, The Crusaders, Zatsuon y Edgar Chamorro.

MACK-06.jpg

Más que un hobby

El MACK generó una comunidad de personas con hobbies afines y ahora tiene una misión que apunta al desarrollo cultural. “Hoy nos abocamos a promover y estimular la creación, la producción, la distribución y el consumo de manifestaciones culturales nacionales por medio de actividades enmarcadas en el entretenimiento y la educación, para abrir espacios de participación de forma creativa, promover el talento local y, sobre todo, mostrar el potencial que tiene el arte en Paraguay”, cuenta Megas.

“Muchos de los chicos que antes hacían cosplay, hoy son grandes profesionales en áreas afines al arte como la ilustración, la animación, la escritura, la indumentaria, etcétera, y son ellos los maestros que van a dar las charlas y talleres”, detalla.

MACK-10.jpg

Zona de artistas

“Es necesario que existan eventos que motiven el intercambio cultural y que animen a los jóvenes a explorar su lado más libre o artístico”, nos contó Vania Boidanich, artista y docente universitaria que estará allí con su emprendimiento Cosmo Studio, un instituto que da clases de arte. Ella nos contó sobre la Artist Zone, donde “se busca que los creadores emergentes tengan un espacio importante para vender y resaltar sus actividades. El MACK propone un evento que va más allá de una feria”.

Además de Boidanich, también participarán otros docentes de Cosmo Studio, entre ellos Marco Augusto Ferreira (reconocido autor nacional), Camila Barúa (artista de manga con repercusión internacional) y Arthur Neufeld (escultor especializado en materiales reciclados).

El instituto organiza un concurso de dibujo cuyos premios incluyen una tableta gráfica y clases gratuitas. “Buscamos promocionar nuestra obra Children of the Sand al hacer que los participantes realicen sus fanarts basados en nuestra webtoon”, explicó Boidanich, quien también dará un taller gratuito de manga con temática de Dragon Ball.

MACK-07.jpg

Cosplay

“Soy docente de cátedra universitaria en el área de Economía y Finanzas, y aunque no tiene mucho que ver con mi afición, es la variedad de intereses lo que mantiene interesante el día a día”, contó Tania Kisachi Romero, quien será jurado en el concurso de cosplay, actividad en la que tiene experiencia desde el año 2005.

“Éramos solo un puñado de fans con ganas de tener un lugar en donde mostrar los cosplays”, recordó Kisachi, quien llegó a representar a Paraguay en concursos internacionales como Yamato Cosplay Cup (Brasil), ComicCon Argentina y Anime Friends.

“Las respuestas positivas del público y también de otros cosplayers generan un ambiente muy ameno, y eso te motiva a seguir creando los trajes, sin importar la edad ni ninguna otra característica física”, explicó.

MACK-09.jpg

La invasión K-pop

Como mencionamos anteriormente, la letra “k” de MACK anteriormente era de karaoke, pero en esta edición pasa a significar “k-pop”. Al consultarle sobre el cambio, Megas respondió que “creció tanto el fandom que se merece su letra propia. Es increíble lo apasionados que son y, más allá de que seas fanático o no de la música, es imposible no quedarte viendo las coreos, la ropa y todos los detalles que tienen en cuenta los chicos a la hora de subirse al escenario. Se ganaron con esfuerzo propio ese lugar”.

Cómo, dónde y por cuánto

La sexta edición de MACK se realizará el sábado 4 y domingo 5 de febrero en la Universidad Columbia (sede España). El costo de las entradas es de G. 20.000 por día y G. 30.000 en combo por las dos fechas. Si querés ver el cronograma de actividades, seguí la cuenta @festivalmack en Instagram. Las actividades van de 11.00 a 20.00 el sábado y de 11.00 a 20.00 el domingo.