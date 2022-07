Regis hizo una dura radiografía del futbolista paraguayo

“Este video es de dos meses. Yo hablé con Paiva y con el presidente (Cardona), tiene que mejorar sus amistades, es en una casa y no en un boliche. Me prometió que no iba a hacer más y me envió el video, que es de hace dos meses”, comentó Marques en charla extensa con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

DURA REALIDAD. Pero el descargo del representante no pasó solo por eso, además disparó: “El jugador paraguayo hace dos goles, sale con una modelo y ya se cree una figura. Los jugadores se tienen que cuidar de las mujeres y los amigos. Esto hablo en general, no de Paiva”.

Además, Marques explicó: “El 90% de los jugadores no se alimentan bien. Comen empanada y gaseosa. Los clubes les dan suplementos, pero no tienen para comer en sus casas”.

“Cuántos jugadores no me pidieron 500.000 guaraníes para comer y después le encuentro tomando whisky y con mujeres. La amistad de los jugadores es lo peor que hay, principalmente con los chicos, algunos los llevan por el mal camino. Debutan en Primera y se creen que saben todo, esta generación que está viniendo son de los de peor comportamiento”, recalcó.