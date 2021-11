Reculó y no renunció director de Mercado 4

El intendente había hablado ya de cambios dentro de la estructura y el gabinete del Mercado 4, me quedo a hacer de nexo. Christian Bareiro, director del Mercado 4.

“El intendente había hablado ya de cambios dentro de la estructura y el gabinete del Mercado 4, me quedo a hacer de nexo. Más con los afectados por el incendio“ señaló Christian Bareiro, y añadió que debe permanecer para velar por la rehabilitación de los locales incendiados, en el trabajo conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional y la Municipalidad de Asunción.

El funcionario había referido a Última Hora que en el día de ayer presentaría junto a su renuncia el informe oficial de la situación y cómo se generó el incendio, que afectó a casi 50 puestos comerciales, y dejó en evidencia una vez más la precaria y peligrosa situación en la que opera el centro municipal. A casi una semana del siniestro, no se pudo realizar el reporte, según mencionó. Esta situación se replica en otros datos de la administración como la recaudación real diaria.

DENUNCIAS SE INCREMENTAN

Comerciantes del Mercado 4, en tanto, no confiaron en que Bareiro abandone el puesto, acusando al director de guardar altos intereses de recaudación paralela.

“Las ordenanzas son letra muerta acá”, señala uno de los comerciantes, quien prefiere se mantenga al margen su identidad. Explica que en las oportunidades que se realiza la remoción de estos espacios, los funcionarios negocian con los casilleros, quienes a su vez están incluso al día con el pago de cánones, que realizan por un lugar que por ordenanza no deberían estar ocupando. “Pagan por esos espacios que no están permitidos, por eso no se los puede tocar”, explicó.

En ese sentido, el propio director Bareiro afirmó que por años de uso decidieron adjudicar espacios que no abonaban anteriormente el pago diario, aunque negó que se solicite pago a los apostados en la calle, haciendo referencia a los ubicados sobre Rodríguez de Francia, en tanto varios de los que se encuentran en esa zona cuentan con las boletitas de pago expedidas por la Comuna.



