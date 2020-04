Patty Orué compartió fotos de su casamiento

“Y así nos casábamos hace ocho meses en Las Vegas”, escribió Patty Orué en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del día en que unió su vida en matrimonio a la de Diego Viveros.

En su momento, la conductora de Telefuturo compartió detalles de su boda con la revista Teveo. “Yo no sabía que eso estaba previsto, yo simplemente salí de vacaciones y quise pasar mi cumpleaños en Las Vegas. Como la mamá de Diego vive ahí, ella, en complicidad con él, armó todo. Eligió una capilla muy emblemática en la zona, A Little White Chapel —donde contrajeron matrimonio muchas estrellas de Hollywood—, y nos casó la dueña del lugar, que es como una celebridad en Las Vegas; tiene 86 años y no lleva adelante las ceremonias, pero hizo una excepción con nosotros porque es amiga de la mamá de Diego”, recuerda la publicación online de la revista. Patty recordó que con su marido alquilaron el vestido y trajes del lugar de la boda y enfatizó que, más allá de lo que se crea, la unión civil es totalmente legal. “Pero ya estamos casados, en Migraciones se convalida, lo que significa que ya estamos legalmente casados, no como la gente cree, que fue solo para las fotos o de joda. Esa capilla es muy seria y no dejan que te cases sin hacer los papeleos previos”, dijo Patty. La pareja tiene una hija de cinco años, llamada Emma.