Reclaman pruebas a Abdo sobre sueldos de HC a diputados

“Presidente Mario Abdo, si sos algo responsable, mínimamente deberías dar nombres y apellidos de los diputados que reciben esa coima. Te lo pide una persona que denunció penalmente casos de corrupción en tu gobierno”, expresó el legislador con permiso.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García refirió que una acusación tan seria al menos merece una investigación de la Fiscalía.

“El presidente de la República acusa abiertamente en televisión que el ex presidente paga 10.000 dólares mensuales a 50 diputados. El movimiento aludido no desmiente, las autoridades no investigan y todo transcurre como un lunes normal. Mientras, el resto la sigue remando”, apuntó.

El diputado Basilio Bachi Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, negó la denuncia y acusó a Marito de ser él mismo quien ofreció dinero para apoyar el juicio político de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.

“El ladrón juzga por su condición diría yo. Totalmente falso, es parte de su campaña inconstitucional para su presidencia de la Junta de Gobierno. Irresponsable. ¿Cómo supuestamente existen 50 diputados, si el presidente de la cámara no es de nuestro sector?”, expresó.

Bachi aseguró que desde el oficialismo le ofrecieron 50.000 dólares para el primer juicio político pero lo rechazó.

Los referentes de Fuerza Republicana, si bien no negaron, tampoco respaldaron los dichos del presidente.

“Ni su bancada le apoya en sus desacertadas declaraciones. Que aclare cómo dio un contrato en Copaco de 3 millones de dólares a su concuñado, o cómo vende asfalto por sus empresas a las vialeras Aldia SA o Createc SA”, aseveró Bachi.

El diputado oficialista Ángel Paniagua dijo que respeta las afirmaciones de Abdo, entendiendo que no tiene pruebas, y que al menos de su parte no recibió nada.

“Se comentan muchas cosas, pero no hay ninguna prueba, no podemos decir categóricamente que sí”, expresó.

Kattya González indicó por su parte que eso es un secreto a voces en la Cámara de Diputados.