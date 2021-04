Rechazan un amparo colectivo por el Covid

Un amparo colectivo fue presentado en contra del Poder Ejecutivo para que provea medicamentos, vacunas y se haga cargo de gastos de internación de los pacientes con Covid-19, pero fue rechazado in límine, con lo que, ahora, plantearon apelación.

La garantía constitucional fue promovida por los abogados Pilar Callizo, Alberto Alderete, Carlos Filártiga, Rosa Vacchetta, Andresa Paiva, Roberto Rojas y Arnaldo Martínez Prieto, el pasado viernes.

No obstante, el juez en lo Civil, Alcides Peña Vargas rechazó in límine el pedido con el argumento de que no puede admitirse un amparo en contra de las funciones exclusivas del Estado paraguayo, y que pueden interferir en la regularidad de las mismas.

Ante esto, los recurrentes apelaron el rechazo ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, conforme explicó Pilar Callizo.

En el caso, los mismos presentaron un amparo colectivo, en favor de la ciudadanía, y en contra del Poder Ejecutivo, de modo que provea de medicamentos suficientes en todos los centros médicos, vacunas para toda la población, con medios para su control.

Asimismo, pedían más de mecanismo para control de todos los medicamentos y su existencia, y finalmente, que el Estado paraguayo se haga cargo de los costos de los medicamentos y tratamiento de los pacientes con Covid-19. Indica incluso que se deben usar, si necesario fuere, los fondos de las binacionales.

El caso pasará ahora al Tribunal de Apelación para que lo estudie.