Rechazan perdón a Bestard y quieren juicio político

Calificó como tibios y débiles sus argumentos ante el Congreso, donde fue convocado el pasado domingo para dar explicaciones sobre el incendio. “Reconoció el error como si eso le perdonara el pecado”, lanzó.

La parlamentaria se refirió a que el TSJE construyó una obra que llamó “búnker”, para guardar las urnas electrónicas que tuvo un costo de USD 20 millones, según indicó, pero que la institución decidió destinar el espacio para oficinas. “Se construyó un búnker de 20 millones de dólares y él decidió que las máquinas se vayan a un depósito”, lamentó Celeste. Por este motivo, la diputada manifestó que se debería presentar un pedido de juicio político contra Bestard, aunque no cuenten con votos, para al menos dejar sentada su postura y hacer notar la gravedad del caso. Resaltó que no basta con que reconozca el error y pida perdón. “Será uno más que no ganamos, pero vamos a sentar postura. Bestard, esto no es la iglesia, no es que vas a rezar tres Padrenuestros y te vas a tu casa”, sentenció.

Celeste sostuvo que hay indicios de que esto fue planificado, y que tiene relación con las declaraciones de Bestard sobre desdoblar las elecciones. “Pero si ya lo mataron a Argaña, qué más pueden hacer, esto no es nuevo para este partido”, apuntó.

Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, también señaló que el incendio no fue fortuito. Lamentó que la Fiscalía pida aumento presupuestario cuando en realidad carece de la confianza de la ciudadanía y se puede anticipar, opinó que harán lo posible con su “equipo de blanqueo” para no dejar impune el caso. “Ese incendio no fue fortuito y hoy le tenemos que dar 200.000 millones a la Fiscalía para crear cargos; primero que solucione el incendio de la democracia y la pérdida de la vida de un joven para después venir con su cara de cemento a pedir plata”, expresó.



