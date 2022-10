Rechazan dar a Varela control de la pensión para adultos mayores

En rechazo a que el órgano de aplicación sea el Ministerio de Desarrollo Social, dictaminaron las comisiones de Legislación, de Desarrollo Social y de Derechos Humanos.

Posteriormente, vinieron las críticas sobre lo que podría ocasionar sobre los fondos si dotasen de poder a una institución que tiene como cabeza a un ministro que está en carrera para el Senado de cara a las próximas internas.

“Le hago responsable al ministro de Desarrollo Varela de todas esas personas que no van a cobrar Tekoporã porque no fueron censados o que no están siendo simplemente atendidos porque no le responden como candidato a senador”, dijo el senador Javier Zacarías Irún, también del oficialismo colorado.

Añadió que “mientras tengamos un ministro al frente de Desarrollo Social que extorsiona a los de tercera edad, a la ciudadanía y a la gente humilde no podemos ser tan irresponsables de dar el queso al ratón, no podemos dar al ministro Varela más herramientas para su beneficio personal y electoral en detrimento de la mayoría”, sostuvo.

Por su parte, el senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida, tildó de populista la iniciativa parlamentaria que busca dejar en ventaja a un candidato que está en función de gobierno.

“No estamos de acuerdo que la implementación esté en una parte y el financiamiento en otra institución, porque la burocracia vuelve complejo este tema y terminará en perjuicio de adultos mayores en situación de vulnerabilidad”, dijo Rasmussen.

A su turno, el senador Abel González dijo que se debería trabajar en el fondo de la cuestión y apuntar a que la “pensión de los adultos mayores sea para todos por igual y por eso opto por mantener nomás el órgano de aplicación”, señaló.

En el mismo sentido, el senador José Pakova Ledesma señaló que es más serio y fiable “dejar la implementación en manos de Hacienda antes que pasar a Desarrollo Social”.

Por su parte, el senador liberal Lucas Aquino dijo que el proyecto es a todas luces populista y a medida del ministro de turno.

“Es populista y pretenden cambiar en plena carrera electoral teniendo a alguien que quiere que la implementación del programa caiga en sus manos mientras está en carrera (por Varela)”, apuntó.

A su turno, el presidente de la Cámara Alta, Óscar Cachito Salomón, dijo que si bien su intención era votar por la aprobación, consideró que las argumentaciones en contra eran atinadas.

Texto de la ley. En este momento Hacienda tiene la atribución y el control sobre la administración del fondo de pensión alimentaria para los adultos mayores y también la implementación del programa que constituye el mayor subsidio que otorga el Estado.

La modificación plantea que la aplicación de la pensión la haga Desarrollo Social, es decir que esta entidad sea la que decida a quién otorgar la pensión.

En la actualidad cada beneficiario percibe una suma mensual de G. 572.331. Desde agosto del 2018 fueron incorporados al programa unos 139.913 nuevos beneficiarios.



El Senado rechazó el proyecto que ya cuenta con media sanción para modificar la ley sobre pensión para la tercera edad. Algunos consideraron que el plan era a medida de la candidatura de Mario Varela.



Hago responsable a Varela de las personas que no van a cobrar porque no fueron censadas o que no fueron recibidas.



Javier Zacarías,

senador de la ANR.



Pretenden cambiar en plena carrera electoral teniendo a alguien que quiere que la implementación le beneficie.

Lucas Aquino,

senador del PLRA.