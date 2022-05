Rechazan anular la imputación por el Operativo Mercat

El abogado Néstor Fabián Vera, por la defensa de Cristhian David Galeano Lugo, procesado por supuesto lavado de dinero, solicitó la nulidad del acta de imputación fiscal, por no cumplir con los requisitos.

Según dice, en los allanamientos no se ha encontrado nada de la supuesta estructura criminal, la que “surge de la imaginación de la fiscala de la causa, Lorena Ledesma, quien luego de no encontrar nada, no tiene más que armar una historia fantástica que sería premiada creo yo por los Óscares...” (sic).

Además, dice que tampoco halló elementos sobre tráfico de estupefacientes, que según la Fiscalía, mueven aproximadamente 4 a 6 kilos mensuales de producto puro, y que como no encontró nada, todo “solo existe en la cabeza de la fiscal” (sic). Al final, pide anular la imputación y que se dicte su sobreseimiento definitivo.

El fiscal Marco Amarilla señala que al leer la imputación se puede ver que se sindica a Cristhian Galeano por coordinar, mixturar, fraccionar y distribuir drogas desde su vivienda, con sus colaboradores, entre otras cosas. Dice que en el allanamiento, hallaron varias sumas de dinero, por lo que se cumplieron con todos los requisitos. Pide el rechazo del incidente.

La jueza señala que la imputación cuenta con todos los requisitos, la identificación, el relato de los hechos, los elementos indiciarios y el pedido de tiempo para investigar, por lo que rechaza el pedido. Luego, llama la atención al profesional por utilizar expresiones violentas o sarcásticas. Pide que sea respetuoso con las partes.