Raúl Bobadilla: “Costas nos deja hacer lo que sabemos”

Raúl Bobadilla es el máximo artillero de Guaraní en el torneo Apertura con 4 goles y su buen momento se debe a un motivo: “Él (Gustavo Costas) nos da la libertad de poder hacer lo que sabemos hacer en la cancha, nos ordena tácticamente, nos deja hacer lo que queremos y eso está muy bueno por parte de él”, expresó el delantero en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

Además, Bobadilla confesó que se siente en un gran momento y en una racha positiva que quiere aprovechar. “Se me está dando mucho (el gol), en comparación a otros países, me siento bien y estoy en racha, los goles entran en cualquier forma. Le seguiré la pisada a Roque (Santa Cruz) hasta donde me dé”, bromeó el punta que confesó esperar algún el llamado para estar en la Selección Nacional.

El plantel aurinegro entrenó ayer y volverá a hacerlo hoy a las 7.00 en el COP.