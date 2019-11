Rage Against The Machine anuncia su regreso para el próximo año

Rage Against The Machine volverá con su música tras nueve años fuera de los escenarios.

Rage Against The Machine está conformado por Zack de la Rocha (voz líder), Tom Morello (guitarra), Brad Wilk (batería) y Tim Commerford (bajo). El grupo fue fundado en 1991 por Morello y de la Rocha, bajo el género "rap metal".

La banda, conocida por sus éxitos como Killing in the name, Guerilla Radio, Bullet in the head, Bulls On Parade, entre otros, ya se había disuelto en el año 2000 y regresó siete años después, coincidentemente en el Coachella Festival.

La gira para el próximo año incluye conciertos en El Paso (Texas), Las Cruces (New Mexico) y Phoenix (Arizona), aunque según el medio estadounidense Consequence of Sound, es muy probable que más presentaciones sean añadidas al calendario.

Por el momento, los shows en El Paso, Las Cruces y Phoenix se realizarán el 26, 28 y 30 de marzo, mientras que en el Coachella Festival se presentarán el 10 y 17 de abril.