Quiñónez comanda el VAR

Horacio Elizondo, director de Árbitros, dialogó con la agencia EFE, sobre la actuación de la compatriota. Será un “hito mundial” y un orgullo para Paraguay. Dijo además que tras 126 partidos de supervisión “tenemos una eficiencia del 95,4% y un margen de error del 4,6% porque evidentemente la tecnología no es infalible”.

Por su parte Zulma, manifestó: “La primera vez que estuve ahí frente al monitor me quedé congelada, una debe estar concentrada al máximo para estar hasta en los más mínimos detalles”, indicó. Zulma con insignia de FIFA desde 2012. Con un recorrido que data desde el 2007, donde comenzó a pitar partidos de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó a los árbitros de la última fecha. Nacional vs. Sol de América: Juan López. Líneas: Luis Onieva y Guido Miranda; San Lorenzo vs. Cerro Porteño: Giancarlos Juliadoza. Líneas: Darío Gaona y José Mercado; River vs. Luqueño: David Ojeda. Líneas: Roberto Cañete y Hugo Martínez; 12 de Octubre vs. General: Carlos Paul Benítez. Líneas: Carmelo Candia y Héctor Medina; Olimpia vs. Guaireña: Julio Quintana. Líneas: José Cuevas y Marco Velázquez; Guaraní vs. Libertad: Mario Díaz de Vivar. Líneas: Rodney Aquino y Nancy Fernández.