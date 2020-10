¿Qué se juega Bolivia en las elecciones generales?

Cinco postulantes concurren a los comicios, a los que se presentó inicialmente la presidenta interina, Jeanine Áñez, aunque luego renunció a su candidatura ante el riesgo de dividir el voto contra el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

El partido de Morales busca retomar el poder que ostentó durante casi 14 años y que perdió en noviembre pasado, tras unas elecciones que fueron anuladas entre denuncias de fraude, algo que siempre ha negado. Fragmentados en seis candidaturas, sus detractores quieren evitar que el MAS vuelva a gobernar por los excesos que consideran que cometió Morales, incluida su polémica habilitación para buscar la reelección, pese a que la Constitución que él mismo promulgó permite solo dos periodos continuos.

Los comicios bolivianos están pendientes desde la anulación de los celebrados en octubre de 2019, en los que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude en su contra, que son investigadas penalmente y que él niega. Irregularidades, como el repentino cambio de tendencia en el recuento preliminar, que pasó de prever una segunda vuelta a dar el triunfo en primera ronda a Morales, desataron uno de los mayores conflictos en la historia boliviana reciente.

La salida de Morales dejó un vacío de poder, pues con él también dimitieron quienes podían sucederle constitucionalmente, hasta que luego de dos días, la entonces senadora Áñez activó un mecanismo sucesorio y asumió la Presidencia interina con el aval del Tribunal Constitucional.

La perspectiva era celebrar los comicios el 3 de mayo, pero sobrevino la pandemia del Covid-19 y la fecha se movió primero al 6 de setiembre y luego al 18 de octubre, en medio de protestas del MAS, que acusó a Áñez de usar la crisis sanitaria para prorrogarse.

La decisión de quién gobernará Bolivia durante el próximo quinquenio está en manos de 7.332.925 bolivianos habilitados para votar. Los favoritos, según sondeos, son Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales; el ex presidente Carlos Mesa y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho.