PZ destacó a clubes que cumplen y vestiría la franja

“Se sienten muchas ganas y ansiedad de volver después de la pandemia”, señaló Zeballos a FALG por la 1080 AM. El delantero del “12” marcó 3 goles en sus dos últimos compromisos ante River y Luqueño, donde alcanzó y superó la línea de 100 goles. En cuanto a lo económico PZ 10 manifestó: “Fue una situación muy difícil en el 12 de Octubre, hicimos un gran esfuerzo en lo económico y eso pasó en general en todos los clubes. Esperando que se regularice la situación con el paso del tiempo con la reanudación del fútbol”.

Siguiendo el hilo del tema calificó a Miguel Figueredo, presidente de Sol de América, como un dirigente ejemplar. “Como ya lo dijo Miguel Figueredo, se tiene que cumplir con todos los jugadores. También lo hacen Libertad, Olimpia y Nacional, son clubes que se manejan muy bien”, señaló el experimentado goleador.

SE QUEDA CON OLIMPIA. Cuando fue consultado qué club elegía, expresó: “Futbolísticamente me quedo con el Olimpia, conseguí cosas importantes con el club. Sería bueno que algún día me inviten a jugar en los clásicos de La Lupa y jugar con la camiseta del Olimpia”, dejando entrever que no es para generar polémica alguna. PZ a sus 34 años ya marcó 101 goles en el fútbol paraguayo.