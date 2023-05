Puro bla bla…

Según información publicada en las páginas policiales, un celoso marido encontró a su cónyuge en actividades, aunque habituales, aún no reconocidas como legales. Al toparse ante la escena amorosa, el individuo optó por la drástica medida de colaborar con el problema de exceso poblacional y mandó a su mujer y al acompañante a un mundo donde no existen problemas de alquileres. Hasta ahí la noticia no resulta rara, pero pudo saberse que el juez que entendía la causa dejó al sujeto en libertad demasiado llamativa.

Considerar por qué su acción realizada en estado de "celos" (no "celo") no era tan grave, y parece que legalmente no lo es. No hay que ser muy feminista para entender que estamos un poco atrasados. Imaginemos la alternativa contraria: la mujer eximida en las mismas condiciones. Podríamos llegar a tener el país despoblado sin la ayuda del Cepep. Es mejor optar por el método "curepí", escribirse una letrita de tango, no es tan drástico y tiene la ventaja de poder convertirse en un éxito.

Los españoles descubren la piedra filosofal. Según un aviso publicado en un matutino se pueden comprar fácilmente Baldes y Basureros de goma con la cualidad de que son "Eternos".

Se aclara en el aviso que estos objetos de cotidiano uso son de "procedencia española". Estos españoles! Además de descubrir últimamente la democracia, parece que han logrado también encontrar la piedra filosofal, tan buscada, y darle eternidad a los elementos. Lástima que Franco ya había muerto cuando eso, si no estarían todavía festejando el 18 de julio.

¿Habrá un pacto con el diablo?

A pesar de que el Brasil se está inundando, y. es de suponer, que un poco de agua pueda descender hasta nosotros, a pesar de que funcionarios se preocuparon por una posible inundación en el Paraguay y de que la lluvia se decidió a hacernos una de sus tipicas y raudalescas visitas, el Acaray continúa seco. Consultado un "adivino" aseveró que ese estado durará hasta el año 1999. Aunque diluvie en el Paraguay, el Acaray, continuará siendo el principal Acarasy de los paraguayos, afirmó el futurista. No supo aclarar si se trata de un trato especial con el diablo o si es consecuencia directa del sobreprecio térmico y no a la inversa, como se supone.

¿Y de agua como andamos?

Al mismo tiempo se está sufriendo ampliamente el efecto conocido con el nombre de "CORPOSANA", hoy agua embarrada y mañana nada. Barrio tras barrio, en la capital, se encuentra cada día que o beben barro o no beben nada. O agua marrón especial variedad que solo se produce en el Paraguay y convendría promocionar turísticamente, o sin agua. Entre ambas posibilidades de elección parece que los consumidores se han decidido a bañarse con gaseosas y a tomar tereré con Aristócrata, elección que ha causado desastres en varias oficinas públicas.

¿Quién dijo que no hay mejoras?

A pesar de que los usuarios del transporte público siguen quejándose, se ha podido constatar que se han efectuado novedosas y profundas mejoras. En uno de los casos constatados pudo saberse que los micros han incorporado un sistema de “humedad ambiente" para los pasajeros, lavando el auto minutos antes de entrar en circulación, lo que permite que haya una caída de refrescantes gotas sobre los que viajan cómodamente en sus asientos. Además, trascendió que algunas líneas ya han incorporado el "strip tis" del guarda, revolucionaria forma de entretener a los viajeros.

Este grillo recorrió -en su calidad de periodista- todas las líneas que llevan guardas del sexo débil, pero no pudo constatar que se haya incorporado totalmente la nueva fórmula.

Esperemos que en breve se siga el ejemplo, si no, el movimiento de reivindicación de los derechos del hombre sacará un manifiesto.