Punto para desdoblar internas no ingresa en convención liberal

El abogado Rubén Ocampo, apoderado liberal, indicó que en la ley se establece la elección simultánea para evitar que miles de afiliados voten en las elecciones de varios partidos políticos y resaltó que la medida también es para ahorrar recursos. “Unas internas organizadas fuera del periodo suponen un gasto de alrededor de USD 10 millones para la Justicia Electoral”, señaló, agregando que el TSJE determinó el cronograma y por lo tanto “no hay chances de realizar elecciones fuera del plazo que establece la ley”.

A su turno, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, ratificó las palabras de Ocampo y reiteró que el cartismo pretende apoderarse del PLRA. “Vamos a actuar, en la conducción del Partido, de manera institucional, por el camino de la ley y de la Constitución. La conclusión es contundente, no se pueden prorrogar mandatos, no hay disposición legal ni constitucional que permita prorrogar mandatos”, subrayó Alegre.

Cronograma. Por su parte, Efrén Silva, también apoderado del Partido Liberal, repitió que el desdoblamiento pretendido por un sector del PLRA atenta contra la Constitución y las leyes. Recordó que el Código Electoral (CE), en su artículo 154, establece el momento en que se pueden hacer las elecciones partidarias y determina la simultaneidad de las mismas. También aludió al artículo 32 del CE, inciso e, que señala la duración del mandato de las autoridades de los partidos políticos por dos años y medio o cinco años.

“Nuestro estatuto establece cinco años”, aclaró, precisando que en caso de postergar los comicios partidarios ello implicará la prórroga de los mandatos en el PLRA. Silva detalló que las autoridades partidarias asumieron sus cargos en el 2016 y en el año 2021 se están cumpliendo los cinco años establecidos.

No es posible. A su vez, Ocampo rememoró que el TSJE estableció que el 20 de junio de 2021 se realizarán las elecciones simultáneas de autoridades partidarias y candidatos municipales. “La Convención no puede modificar resoluciones de la Justicia Electoral, la ley electoral y la Constitución Nacional. Si toleráramos estas intenciones iríamos a un deterioro y destrucción de la institución partidaria. No hay chances de realizar elecciones fuera del plazo que establece la ley”, aseveró el abogado.

Igualmente, Alegre reiteró que los partidos no pueden hacer las elecciones cuando quieran, sino que deben someterse a las disposiciones de la Justicia Electoral. “Evidentemente el temor es ir a elecciones. Tienen miedo de ponerse en la consideración de los liberales. Están aterrorizados de ir a elecciones, tienen miedo a la expresión de la gente, temen ser castigados con el voto de los liberales radicales auténticos”, dijo sobre la propuesta de desdoblamiento de las internas.

Alegre insistió que anteriormente miles de afiliados votaban en varias elecciones, y por eso se estableció la simultaneidad en los comicios. Acusó al cartismo liberal de tratar de violar la ley porque pretenden postergar elecciones para prorrogar mandatos.

El titular azul señaló también que ninguna convención puede modificar la ley. “Eso lo tiene que hacer el Congreso”, declaró. Reconoció que los convencionales son la más alta autoridad partidaria, pero dijo que se tienen que conducir según los estatutos y de acuerdo a las disposiciones de la ley y la Constitución.