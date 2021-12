Proyecto solense de Pumpido seduce al delantero Maná

“La semana pasada me volvió a llamar Juan Pablo Pumpido y me gustó el proyecto. El plantel se está reforzando”, confesó y añadió además que “el fútbol paraguayo me gustó mucho, es muy competitivo y también me siento cómodo en el país; me hice muchos amigos”, señaló.

Maná había llegado al fútbol paraguayo para la temporada 2020, donde vistió la camiseta de Guaraní (foto).

Con el Aborigen, en una temporada y media ya que estuvo hasta junio del 2021, jugó 56 partidos y marcó 5 goles.

Últimamente, estuvo en el Vila Nova de la Serie B del fútbol de Brasil.

El equipo unicolor de Villa Elisa tendrá participación internacional el próximo año, ya que está clasificado a la Copa Sudamericana, donde medirá a General Caballero de JLM en la primera fase.

Con Maná, son cinco los refuerzos de Sol: el delantero José Verdún, el defensor Richard Cabrera, el portero Luis Alberto Ojeda y últimamente Gustavo Giménez, el zaguero proveniente del Kelito.