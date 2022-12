Proyección de cine y posterior debate online y gratuito

Los inscriptos recibirán el link a la cinta y tendrán acceso a ella todo el día, y al debate online.

La propuesta de 1922 impactó en el mundo con gran éxito, convirtiendo a su protagonista en el aborigen más amado del planeta y a la película en pionera y modelo de una forma de discurso que se llamaría cine documental.

“Conmemorar los 100 años del clásico Nanuk, el esquimal (Nanook of the North: A Story of Life and Love in the Actual Artic) es importante como aporte a la cultura cinematográfica en nuestra comunidad”, comenta Hugo Gamarra.

El fundador de la Fundación Cinemateca continúa su reflexión comentando que “Paraguay sigue sin contar con una cinemateca nacional que se ocupe de esta labor y poca importancia se sigue dando al ‘cine de la realidad’ o cine documental en Paraguay”.

La película marcó un hito en la evolución del cine como lenguaje y como forma de conocimiento para la humanidad. Su productor, director, camarógrafo y co-montajista, Robert Flaherty, tomó grandes desafíos para llevar adelante la obra, luego de su experiencia como explorador y fotógrafo en el norte de Quebec, Canadá. El rodaje de un año fue una proeza, en medio del frío y peligros de sobrevivencia.