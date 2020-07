Proveedoras dudan de que se recupere el millonario anticipo al clan Ferreira

Desde la Cámara Paraguaya de Proveedores de Productos y Equipos Médicos, de Laboratorios y Odontológicos (Cappem) creen que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no recuperará el dinero otorgado en concepto de anticipo a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, cuyo contrato quedó nulo tras rechazarse gran parte de la carga de insumos.

“Un escenario parecido tuvimos con el Metrobús y, hasta ahora, no cobramos esa plata. Si se va a cobrar o no es muy difícil saber”, afirmó Juan Carlos Arce, presidente de la Cappem. En contacto con radio Monumental 1080 AM, reveló que incluso el vicepresidente del gremio, Rubén Galindo, está dispuesto a apostar G. 10 millones si es que se recupera dicho dinero. Según dicen, la administración del Dr. Julio Mazzoleni no está haciendo lo necesario para el cobro de la póliza. En la Cappem, proveedores con sobrada experiencia consideran que “esta póliza no se va a cobrar”, lanzó Arce. “En la cámara tenemos varios asociados y uno de ellos tiene la postura de que ese dinero no se va a recuperar; por lo menos, mientras siga esta administración del Ministerio. Podrían venir otros administradores que sí podrían cobrar”, dijo al referir que en el MSP “no gestionan, no quieren, dan vueltas” para llevar a cabo dicho cobro. Para variar el vicepresidente de la Cappem, Rubén Galindo, “está dispuesto a apostar G. 10 millones si es que se recupera el dinero en esta administración”, aseguró y sostuvo que la rescisión del contrato y el rechazo de la reconsideración interpuesta por las empresas, pertenecientes al clan Ferreira, tuvieron lugar recién “cuando toda la ciudadanía se puso a observar los errores cometidos”. Para el empresario, una de las cuestiones que conspirarían contra el MSP a la hora del cobro de la póliza es que el pliego de bases y condiciones “establecía entregar muestras y eso no se produjo”. “Por ese grave error administrativo, de la administración Mazzoleni, entonces las muestras no había, y si las muestras no existían, con qué ibas a comparar lo que se trae”, reparó. DIRECCIONADA Arce reveló que Imedic SA y Eurotec SA no forman parte de la Cappem. “Hace mucho trabajan en este sector; creo que es muy raro lo que ocurrió”, apuntó. Ellos no participaron –dijo– de esa licitación porque no fueron llamados, ni se subió a la página de Contrataciones Públicas. “En este caso enviaron un correo a cuatro o cinco empresas, el día 31 de marzo, –algunos a la mañana y a otros a la tarde de ese día– diciéndoles: ‘te invitamos a la licitación que es mañana, a las 8:00’. Por la envergadura de esa licitación, en menos de 24 horas invitar a cuatro o cinco empresas, de las cuales estuvieron tres y ganaron a dos, es bien dirigida”, recalcó. El 1 de abril se hace la licitación, por vía de la excepción, se adjudica, el día 3 se firma el contrato y se paga el anticipo. “Seis días después, el 7 de abril, se hace una licitación abierta, en la cual no había anticipo aunque 20 empresas que participaron solicitaron el anticipo”, repasó.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



GRAVE. En el gremio de proveedores creen que la licitación a Imedic SA y Eurotec SA fue “dirigida”.



cobro. El abogado de Salud Pública echó por tierra los dichos y dijo que en agosto se cobraría la póliza.





Desde Salud aseguran que dinero se cobrará

El abogado Carlos Espínola, director de la Dirección de Normas y Verificación Contractual del MSP, dijo que el trámite con la aseguradora Patria SA de Seguros está avanzado. A mediados de agosto –estima– se estaría recibiendo el pago del anticipo de G. 25.500 millones. “Una vez establecido el monto reclamado, el plazo para realizar el pago por el asegurador es de 15 días”, afirmó a ÚH al señalar que el 25 de julio es el plazo para recibir ya una respuesta de esa empresa ante el pedido de documentos complementarios que realizara el 8 de julio. “El hecho de que la aseguradora haya designado en su momento verificadores del siniestro, luego de que le haya remitido las documentaciones, para mí eso fue un gran logro porque entendemos hay interés en determinar la veracidad de lo mencionado en las documentales”, manifestó.