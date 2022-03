Protestas y bloqueos seguirán pese a la baja de G. 500 de Petropar

Itapúa. Los camioneros confirmaron que no van a levantar las protestas en todo el país.

Sin embargo, esta decisión no fue aceptada ayer por gremios de camioneros y organizaciones de trabajadores independientes, quienes adelantaron que no van a parar las movilizaciones de protesta en todo el país, con lo cual se estarían generando escenarios complicados para los productores y para la ciudadanía que no están en paro.

Castiglioni comunicó la baja de precios de Petropar de los dos tipos de combustibles. Dijo que el gasoil es el que mueve la producción y representa el 55% y la nafta de 93 octanos también es la más utilizada por trabajadores de plataformas y por la gente para ir a su trabajo.

Asimismo, afirmó que con la entrada en vigencia de la ley de Fondo de Estabilización de los Combustibles, volverá a darse una baja de G. 500 el 15 de abril, pero ya en todos los emblemas privados.

Lichi, por su parte, explicó que esta baja no va a afectar financieramente a la empresa, a partir de que momentáneamente dejarán de transferir el rubro de aporte intergubernamental, que representa unos 12.000 millones de guaraníes por mes.

“Con la interrupción de la transferencia del aporte intergubernamental y la pequeña tendencia a la baja (del precio) internacional, Petropar no estaría incurriendo en la venta por debajo del costo y entonces no va a perder”, subrayó.

FIRMES. Por su parte, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, dijo ayer a la tarde a ÚH que no estaban de acuerdo con lo anunciado por el Ejecutivo. “Seguimos firmes y la mayoría de las empresas de transporte están parando, los colectiveros de larga distancia también”, aseveró.

Apuntó que se mantienen en su propuesta de que el combustible debe pasar de vuelta al control del Estado y sea eliminado el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. “Nosotros nos mantenemos en eso y que una vez que pase al Estado veamos el precio”, aseveró.

Zaracho consideró factible esta propuesta y “que no vengan a decir que tuvimos una nefasta experiencia en la dictadura con esto, porque ahora estamos en democracia y es otra cosa”. Recordó que no ve por qué no se puede volver al régimen de control, como fue en el gobierno de Horacio Cartes, que fue el que liberó todo al final de su mandato. “Y si tienen que cerrar estaciones que se cierren. Petropar es la que debe regular todo”, sentenció.

Admitió que fueron convocados para dialogar en varias ocasiones, pero no asistirán hasta tener una respuesta concreta a lo que piden. Dijo que si el Ministerio del Interior quiere “aplicar la ley” contra las manifestaciones puede hacerlo, “pero nosotros vamos a seguir en la lucha porque estamos desesperados y no podemos seguir trabajando y subsistiendo”.

Por su parte, Diego Bogarín, del gremio de camioneros Sittraccni, dijo que no levantarán la protesta y que no aceptan lo anunciado por el Gobierno. “Es una burla y bofetada. Nosotros pedimos que bajen G. 2.000 todos los combustibles”, sostuvo.

Emblemas privados tuvieron participación, afirman

El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, dijo ayer que las decisiones tomadas en torno a los combustibles, como el caso de la ley del Fondo de Estabilización, tuvieron la participación de representantes del sector privado de combustibles.

Si bien ayer no se manifestaron desde los emblemas privados, lo que quedó en claro es que no estarán incrementando el precio de todos los combustibles, como venían anunciando desde el fin de semana pasado.

Asimismo, habrá que esperar en qué medida les afecta al sector las ventas del diésel común y de la nafta de 93 octanos, que desde hoy serán 500 guaraníes más baratos en las 228 estaciones de servicio que tiene la red de Petropar.

Luis Ortega, referente del emblema BR/Shell, expresó a radio Monumental que solicitaron al Gobierno dejar sin efecto el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, de modo a reducir el precio de los carburantes.

El viceministro de la Subsecretaría de Tributación, Óscar Orué, puso en duda la efectividad de la medida.