“Productos para clase media revitalizan sector inmobiliario”

“El mejor momento para comprar en el sector inmobiliario es cuando todos piensan que el negocio está mal”, aseguró Ávalos, durante la Regional Meeting, organizada por Re/Max. Agregó que no se puede identificar con certeza cuándo el mercado está en su mejor o peor momento, pero afirmó que depende mucho de la observación de los agentes inmobiliarios, de los brokers y los desarrolladores, y puso como ejemplo que los precios y las ventas habían disminuido hasta 20% durante 2017, panorama que volvió a cambiar en lo que va de este año, en que se revitalizaron los costos hasta situarse en los niveles del 2015.

“La revitalización que muestra ahora el sector inmobiliario tiene directa relación con los productos que surgieron para la clase media, con precios menores a los USD 60.000”, dijo Ávalos.

El economista argumentó que desde hace mucho tiempo los comentarios indicaban que el producto adecuado y necesario para el mercado paraguayo era el menor a los USD 60.000 dólares, pero hace varios años. “Y las razones del porqué esos productos no venían al mercado no las sabemos con exactitud. Todo el mundo decía lo mismo, tanto el desarrollador, como el banco, el gobierno, los célebres economistas, que este era el producto que el sector de la vivienda necesitaba. Y no fue hasta la segunda mitad del 2017, y ahora en 2018, que algunos desarrolladores decidieron introducirse en el sector de la clase media y ahora ya existen una cierta cantidad de productos dirigidos a este segmento”, expresó Ávalos.

Alegó que en 2017, de las 12.000 unidades en construcción, solo 330 costaban menos de USD 60.000 dólares, y ofrecían la prestación de dos habitaciones, dos baños y una cochera, para una familia tipo, que es lo que precisa el mercado en estos momentos.

“Creo que esta tipología de viviendas se dará cada vez más en el mercado, independientemente del metraje que se le esté dando, con dos habitaciones, dos baños, pero con precios que estén por debajo de los USD 1.000 el metro cuadrado. Con este criterio, estarían entrando al mercado, aproximadamente, 2.500 unidades más. Desde el 2010 hasta junio del 2018, entraron 7.200 unidades al mercado, lo que implicó la construcción de aproximadamente 1.000.000 de metros cuadrados en Asunción”, señaló Ávalos.

PROFESIONALIZACIÓN. Ávalos destacó que la profesionalización del sector inmobiliario y la creación de mayores recursos humanos capacitados es fundamental para aspectos que aún no alcanzaron un máximo nivel de eficacia, como es la tasación certera y adecuada de las propiedades.

“Con el tema de los precios, se nota que el sector inmobiliario paraguayo carece de profesionalización. El mercado aún está huérfano de conocimientos y de tener un criterio razonable de precio de mercado y eso tiene mucho que ver con el impacto en el precio del sector, que es angular, y es tan importante como la profesionalización del sector”, expresó.

Ávalos alegó que si los agentes inmobiliarios no son capaces de tasar las propiedades a precios adecuados, es síntoma de un grave problema en el sector.