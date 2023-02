Proceso del estacionamiento tarifado volverá “a cero” si hay irregularidades

Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, en comunicación con Radio Monumental 1080 AM, sostuvo que si se prueban las irregularidades denunciadas, proyecto del estacionamiento tarifado debe ser revisado.

Explicó que en el caso de cambios de los componentes, obligatoriamente se debe presentar las documentaciones técnicas y pasar a la Junta Municipal.

“A efectos legales sin pasar los documentos a la Junta Municipal, no se podrá realizar cambios de las figuras (accionistas)”, indicó.

Acotó que en caso de “detectarse irregularidades, necesariamente se deberá revisar todo. “Nos llevaría a una situación de cero. No tenemos la comunicación de cambios administrativos de la empresa, por esa razón corresponde hacer las declaraciones y ver qué pasos seguir, por eso se da el tiempo”.

Alegó que el municipio no tiene interés alguno, ni relacionamiento con ninguna de las firmas que forman parte de Parxin, ni con sus representantes. Recordó que el proyecto es heredado de administraciones anteriores.

La ejecución del contrato con Parxin, adjudicado a finales del 2015, se dio tras la ratificación del Tribunal de Apelación y por la Corte Suprema de Justicia, que impone el cumplimiento de adjudicación. En caso contrario el Municipio debe pagar una indemnización de USD 5 millones más intereses de aproximadamente siete años.

infraestructura. El candidato a diputado por la Concertación, Ricardo Meyer, aseguró que la postergación de la vigencia del estacionamiento tarifado en Asunción es una victoria ciudadana.

Indicó que la implementación del estacionamiento tarifado no puede llevarse a cabo siendo que la ciudad de Asunción no cuenta con buena infraestructura necesaria debido a la carencia de un buen sistema de transporte público. “No se puede llevar a cabo un sistema de estacionamiento tarifado en Asunción porque gran parte de las calles y veredas están destrozadas. Otro punto es la sobrepoblación vehicular, la Comuna debe dar prioridad al sistema de transporte colectivo y no al vehículo particular”.

Otro de los reclamos ciudadanos es el deplorable estado de incontables calles de Asunción que cuentan con enormes baches.

“Deben ver la forma de hacer bien las cosas y revivir el centro teniendo en cuenta que los intendentes que suben, no cuentan al parecer con la capacidad de mejorar la ciudad”, comentó Liliana Ortigoza en su cuenta de Facebook.

“Se necesita transporte público con vehículos cómodos y seguros, así los trabajadores dejarán sus móviles para transportarse en ómnibus. Por eso colapsaron los lugares para estacionar”, señaló Graciela Mascheroni.