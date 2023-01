Principal sospechoso declara y pide perdón por el crimen de Fernando Báez

Es uno de los más comprometidos junto con Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi que son considerados como participantes directos de la agresión.

Máximo, con su testimonio, reconoció haber golpeado a Fernando y detalló sobre las horas previas de la brutal golpiza que se dio en inmediaciones de la discoteca Le Brique, de Villa Gesell, Argentina.

De esta forma fue otro que rompió el pacto de silencio que habían establecido. El otro en hacerlo fue Luciano Pertossi, días atrás.

El joven se rehusó a hablar de sus amigos que están imputados con él.

Reconoció que bebió mucho alcohol y que no dimensionó lo sucedido hasta el otro día, cuando fue la Policía a detenerlo.

Cuando le mostraron videos del hecho, también se negó a reconocer a los que aparecían en las imágenes.

EL CALZADO. Thomsen reconoció que era suyo el calzado deportivo con manchas de la sangre de Fernando Báez que le mostraron los peritos.

El principal sospechoso decidió hablar luego de escuchar el testimonio de su madre, Rosalía Zárate, que dijo entre llantos que estaban viviendo una pesadilla.

Ana Paula Cinalli, madre de Blas, también hizo lo propio, afirmando que la familia de los acusados sufrían ataques. En ese momento, Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, se retiraron de la sala. Cuando le tocó el turno de preguntar a Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, Máximo se negó a declarar. “No me siento cómodo respondiéndole preguntas a una persona que me insultó mucho a mí, a mi mamá. Dijo muchas barbaridades sobre mi persona y no me siento cómodo”, señaló el acusado, según recogen los medios argentinos. Con el testimonio de Máximo Thomsen se dio por terminada la audiencia número 11, en donde brindó testimonio Juan Pedro Guarino, otro de los testigos principales, además de otros amigos y familiares de los acusados. La lectura de la sentencia está prevista para finales del mes.