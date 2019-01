Prima de peón dice que Papo amenazó con matar a Antonio

Relató que Morales ingresó a su vivienda buscando a su ex peón. La amenaza se habría registrado luego de que Papo supuestamente agredió a Talavera, hecho que fue grabado con un aparato celular y viralizado. Ocurrió en junio del año pasado.

Melania señaló que cuando se estaba bañando escuchó que alguien llamaba a su casa y tardó unos minutos en verificar quién la visitaba. Luego se dio cuenta de que era Papo Morales.

Mencionó que rápidamente se vistió y salió a recibirle a Papo, quien directamente le preguntó dónde estaba Antonio Talavera. "Le dije que no sabía y él me respondió: 'Está bien que no sepas, porque vine a matarle'. No vale nada ese tipo'", indicó la mujer.

Comentó que Papo incluso no creyó en la respuesta de la mujer y este decidió mirar la pieza de la casa desde un sector para cerciorarse de que efectivamente el peón no se encontraba allí.

"Él vino a mi casa con las manos hacia atrás, como si estuviese ocultando algo. Presumo que era un arma que iba a utilizar si le encontraba a mi primo en casa", refirió Melania.

La mujer fue a la Fiscalía en compañía de Antonio Talavera y el abogado Jorge Dos Santos. La testigo del ex peón es oriunda del barrio San Blas, de la localidad de Caazapá.

El abogado de Antonio Talavera, Jorge Dos Santos, señaló que ya cuenta con el poder suficiente para asumir desde este miércoles la querella adhesiva.