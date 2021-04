Prevén predios militares y estadios de fútbol para la vacunación masiva

Con la primera gran carga de vacunas, donadas por la India, se pudo empezar a inmunizar a las personas de la tercera edad; en tanto se termina de vacunar a lo que resta del personal de blanco.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciaron que a partir de la llegada de “lotes importantes” de vacunas, que se espera para las próximas semanas en adelante, la velocidad de las aplicaciones irá a la vez en aumento.

Para entonces, en la cartera sanitaria desplegaron sobre la mesa las distintas estrategias para poder inocular con mayor celeridad los compuestos biológicos anti-Covid.

Aparte de los 70 con vacunatorios fijos en los centros asistenciales, se contará con vacunatorios móviles mediante brigadas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Estos son los que, en efecto, llegarán a los hogares de ancianos y a personas que no puedan salir de sus domicilios, ya sea porque están encamados o con la movilidad reducida.

El paso siguiente será habilitar predios militares para vacunar a personas que llegan con sus propios vehículos. “Se utilizarán los vehículos como una sala de espera: las personas ingresarán con sus vehículos y aguardarán los 30 minutos en un estacionamiento para controlar que no haya ninguna reacción adversa”, comentó el Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud.

Calcula que unos 100 a 200 automóviles pueden ingresar en las unidades castrenses; teniendo en el centro al personal de salud haciendo “patrullaje” en el tiempo de observación tras la inoculación. Uno de los sitios en carpeta, en Central, es el de la Fuerza Aérea, así como el Parque Ñu Guasu.

Martínez indicó que en cada uno de estos espacios se contará con un móvil con equipos de reanimación. “Como esos lugares son grandes, e incluso se contará con la colaboración del personal de sanidad militar, se podrán hacer cuatro tandas de 50. Eso permitirá vacunar a 200 personas cada 30 minutos”, estimó el viceministro.

Esta dinámica ya se tiene en países de la región. Incluso, en EEUU al paso ponen las vacunas. “Nosotros, ante la posibilidad de que se presenten reacciones alérgicas, preferimos esperar”, dijo y añadió: “Podemos poner vacunatorio hasta en el estadio de fútbol: En filas, sin aglomerarse se puede aplicar y hacer la inspección a cada uno. Hay una amplia gama de posibilidad de poder aplicar rápido y bien”, tiró.

En los planes está vacunar de 7:00 a 17:00, incluso a 19:00; pero todo depende de las vacunas con que se cuenten. “Mientras tengamos más dosis, inmunizaremos en el menor tiempo posible a mayor cantidad de personas”, concluyó.

Se vacunaría a 30.000 personas por díaUna vez que se active todo el músculo del Ministerio de Salud, en cuanto al plan de inmunización, estiman que podrán vacunar a un promedio diario de 30.000 personas, según indicó la Dra. Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud.Además de los 70 vacunatorios habilitados para aplicar biológicos anti-Covid-19, se irán habilitando diferentes espacios públicos de mayor envergadura para realizar la anhelada vacunación masiva, tal como se practica en otros países.Pero todo está supeditado al volumen de antígenos que vayan llegando al país para el efecto.Están previendo contar con la colaboración de la sanidad militar, policial y con los estudiantes de Medicina y de Enfermería.Hoy son al menos 500 personas capacitadas. “El entrenamiento no requiere de días; se puede hacer virtual. No hay demasiadas complicaciones; por eso vamos a necesitar de todo el personal de salud, incluso de aquellos que están en formación”, indicó el viceministro Hernán Martínez.“Los hospitales quizás no tengan espacios suficientes, pero se están viendo predios privados de empresarios que ya expresaron su ofrecimiento”, apuntó.La cuestión es que llegue un lote importante de vacunas para poder vacunar a la mayor cantidad de personas vulnerables. Con eso vamos a tener un gran respiro.Dr. Hernán Martínez,viceministro de Atención Integral a la Salud.