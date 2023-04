Prevén devolver al guacamayo azul y amarillo a su hábitat

La coordinadora del proyecto, Diana Pésole, explicó que si la sociedad toma conciencia de la importancia de esta iniciativa y se involucra con su implementación, se logrará la meta de que el Ara ararauna pueda volver a volar libre en la región.

“Si la comunidad no está comprometida, las aves no van a poder ser liberadas; necesitamos que sean los mismos pobladores quienes colaboren con el monitoreo, y que este sea un proyecto de las comunidades, que estas sean sus aves, que sea un proyecto de todos, no solamente de Itaipú Binacional”, añadió.

Como parte del programa, se realizó una visita al aviario del Centro Ambiental, donde los participantes conocieron los ejemplares de gua’a Kaninde que están bajo cuidado humano. Inicialmente se recibieron nueve ejemplares de la especie que a lo largo de los años fueron reproduciéndose para ser reintroducidos a su lugar de origen, Canindeyú.

“Necesitamos crear el ambiente propicio en las diferentes comunidades y distritos donde van a ser liberados estos ejemplares”, refirió Carlos Flores, superintendente de Gestión Ambiental. WF