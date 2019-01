Pretenden bajar al Danzarín

El cuadro dirigido por José Basualdo, que viene de igualar con el Deportivo Santaní (0-0) en la primera fecha, es uno de los equipos que más jugadores incorporó para esta temporada, pero futbolísticamente, en el juego pasado, casi no exhibió una mejoría en cuanto a lo que mostró el año pasado. Su inicio en el 2019 bastante comprometido en la tabla de promedios (1,078), motivo por el cual necesita de una seguidilla de triunfos lo antes posible. La duda en el inicial escobero está en la portería, donde podría ingresar Joel Silva o mantenerse Víctor Samudio, mientras que la variante confirmada es la de Sergio Vergara en lugar de Eduardo Duarte.

Seguir sumando. Por su parte, el cuadro solense llega como principal favorito a este encuentro por el arranque que tuvo en la primera fecha, en el que venció con bastante autoridad a Libertad (2-0). El Danzarín no quiere perder el ritmo, por lo que Éver Almeida prefiere mantener el once que barrió con el Gumarelo. Un duelo especial será el de los hermanos Salcedos: Sasá vs. Mingo.

Invicto. El Danzarín lleva 5 partidos sin perder ante Capiatá (2 victorias y 3 empates). El último triunfo auriazul fue 3 a 0 en el Erico Galeano por la fecha 10 del Clausura 2017.