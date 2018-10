Presidente anunció que analizarán la suba del pasaje

El debate surge luego de que Petropar tomó la decisión de aumentar en 300 guaraníes por litro el precio de sus combustibles, excepto el del gasoil común, cuya suba será de 270 guaraníes.

A partir de esta situación se instala la discusión sobre el reajuste del precio del pasaje. Consideró que la reunión se realizará en la fecha.

“Vamos a analizar en el equipo técnico”, respondió el jefe de Estado cuando fue abordado sobre el tema.

El anuncio del aumento de precios por parte de Petropar no cayó bien para las empresas expendedoras que son abastecidas por la petrolera estatal.

“Vamos a analizar para opinar con responsabilidad”, respondió el presidente de la República.

Las expendedoras resolvieron durante una asamblea extraordinaria que no van a acatar la determinación de aumentar a G. 300 por litro.

Justamente desde el Gobierno manejan la información de que hay un grupo que está operando. Serían 15 a 20 operadores de la empresa pública que se declararán en rebeldía y se van a negar a alzar sus precios al público. Sostienen que Eddie Jara, ex presidente de Petropar, y algunos operadores políticos cartistas estarían detrás de esto.

El precio del pasaje del transporte público es una de las prestaciones que sufrirían variaciones, por lo que el Gobierno abrirá una mesa técnica para estudiar la suba del boleto y el subsidio al transporte público en el área metropolitana.

César Ruiz Díaz, del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), informó que estarán expectantes a las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo. Hasta el momento no recibieron la convocatoria para la mesa técnica.

“Estimo que mañana (por ayer) el Gobierno cambia el decreto, pero mientras no lo haga no pueden venderles a los transportistas a un precio superior a G. 4.721. En caso de cualquier aumento en el decreto, aumenta la tarifa. El subsidio lo que hace es que el pasajero no pague la suba; el Gobierno lo hace por él”, remarcó.

Las autoridades del Gobierno están conversando para tomar una determinación con base en las nuevas movidas realizadas.