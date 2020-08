Presentaron plan para atraer turistas

Para lograr ese objetivo, la Aihpy presentó la propuesta de la agencia internacional especializada en turismo Moratti, que en conjunto con la Red Latinoamericana de Emprendedores (Pymela) y la Red Colaborativa de Turismo prepararon un plan estratégico para promocionar y dar a conocer los atractivos turísticos del Paraguay, como una forma de reactivar el turismo tanto para los paraguayos como para atraer a los extranjeros.

Alberto de la Fuente, consultor de Moratti, indicó que delinearon cuatro esquemas comerciales de la percepción que tiene el cliente sobre el país. “Es muy importante saber cómo nos ven desde afuera, cuál es la imagen de márketing que está percibiendo internacionalmente la gente para elegir el destino Paraguay y cuál es la herramienta publicitaria que debemos proyectar hacia ellos”, indicó. Agregó que la frase que dice: “Como nos ven, nos tratan”, es real porque si no se encuentra al país en la brújula de destinos, implica que no es atractivo o no se está mostrando a Paraguay como atractivo, “por lo que es muy poco probable que el turista quiera venir al país”, expresó el consultor.