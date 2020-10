Presentan el protocolo para reabrir el Puente San Roque

La nota de propuesta de protocolo sanitario para el cruce fronterizo fue en respuesta al pedido realizado por el titular de Relaciones Exteriores en el marco de la reunión mantenida con autoridades y comerciantes de Encarnación. “Esperamos que realicen un estudio y, de ser necesario, los ajustes a la propuesta remitida, estamos convencidos de que colaboramos y facilitamos todas las herramientas necesarias para que el sistema de control y cuidado sea el más efectivo para todas las personas que transitarían por ambas márgenes”, significó Yd.

Entre los principales puntos, el proyecto contempla el horario de circulación por el puente para ingreso y salida del país de 05:00 a 21:00; contar con un certificado médico, incluyendo test de PCR negativo; y la implementación de un cordón sanitario por parte del Gobierno para el control de extranjeros que circulen por la ciudad. Asimismo, el protocolo contempla el régimen de permanencia y control sanitario presentado, donde aquellos visitantes que no permanezcan por más de 24 horas en la ciudad, no precisarán realizarse control médico alguno. En tanto que aquellos que deseen permanecer más de 24 horas en el país, deberán realizar el trámite migratorio y contar con una ficha médica electrónica que debe ser leída a través de un código QR, y los que permanecerán en el país hasta siete días no tendrán la obligación de realizar cuarentena.

La propuesta de protocolo sanitario prevé que los visitantes que permanecerán más de siete días, deberán realizar el trámite migratorio y contar con resultado de test PCR negativo no mayor a 24 horas de su ingreso. Los mismos permanecerán en cuarentena por siete días y repetirán otro test en el país cumplido este plazo. AR