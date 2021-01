Precandidatos de Asunción negocian sin Óscar Rodríguez

Entre los precandidatos se encuentran Julio Ullón, Juan Manuel Brunetti, Martín Arévalo y Hugo Ramírez. El asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, y el diputado Arnaldo Samaniego son los mediadores. Se prescindió también de José Alberto Alderete, el mediador de la Operación Cicatriz.

Martín Arévalo dijo que Alderete ”tiene inclinación hacia Nenecho, como dijo Ullón”, señalando que este último había dicho que el ex director de Itaipú es el tío del intendente actual.

Ullón además dijo que Rodríguez ya es parte de Honor Colorado.

Arévalo señaló que la idea es proponer a los líderes Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes una candidatura que salga de estas reuniones.

No obstante, advirtió que lo más probable es que cada uno presente su candidatura por su lado. “En mi caso, ya tengo una candidatura formada, y la dirigencia me pide que no descabalgue. Si no puedo ser candidato de consenso, buscaré otra chapa”, manifestó el senador.