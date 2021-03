Posturas a favor y en contra de otro Marzo Paraguayo

La autoconvocatoria, bajo el lema Estoy para el marzo 2021, hace referencia al Marzo Paraguayo de 1999. El pedido de los internautas en las redes sociales es unánime; la destitución de Mario Abdo y de Julio Mazzoleni, debido a la mala gestión y el colapso sanitario en el que actualmente está el país.

Uno de los que se sumó a la causa fue el periodista Carlos Martini, quien dijo que estamos al borde del colapso como país, y lamentó la desidia de las autoridades para dotar de insumos a los familiares de víctimas de Covid.

Martini sostuvo que fue una vergüenza el actuar del viceministro Julio Rolón, quien en la noche del jueves brindó una conferencia de prensa donde echó más leña al fuego.

“Empatía cero. Narcisismo puro. La conferencia gubernamental de esta noche fue un tremendo error comunicacional. Total falta de respeto a esa señora que venía gastando 3 millones diarios en medicamentos. El Gobierno abdista ya vive en el discurso hermético: No ve la realidad”, mencionó y dijo que será uno de los que estarán presentes en la tarde de hoy.

Una de las que no estuvo de acuerdo en salir a las calles a protestar, es la ex ministra de la Función Pública Lilian Soto. Dijo no entender cómo es que hay personas que quieren un nuevo Marzo Paraguayo, atendiendo a que es un mes que representa mucho dolor y luto para familias paraguayas.

“No entiendo cómo se pide un nuevo Marzo Paraguayo. Hubo muertes, o ya olvidamos eso”, se preguntó.

“La organización es la clave para construir poder popular y para que no suceda lo de siempre, los muertos son nuestros y los reacomodados son ellos”, sostuvo.

Lo cierto y lo concreto es que varias personas en las redes sociales comprometieron su asistencia hastiados de la situación en la que se encuentra el país.