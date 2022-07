Postergan por una semana proyecto de conflicto de intereses

El documento tiene por objeto prevenir el conflicto de intereses, imponiendo restricciones, durante un periodo de un año, a las actividades profesionales de aquellas personas que ocupen altos cargos, sobre todo de supervisión y control, sean contratadas en el sector privado, previniendo el conflicto de intereses tanto en su ingreso a la función pública o su egreso.

El proyectista Derlis Osorio argumentó que el mecanismo de las puertas giratorias afecta al libre mercado y que existen muchísimos casos que se pueden mencionar, donde se dieron estos conflictos tanto a nivel nacional e internacional, por lo que esta cuestión está regulada en varios países.

El legislador del Frente Guasu Jorge Querey recalcó que especialmente el sector financiero es el más afectado por este hecho, donde se accede a información privilegiada. Por su parte, el senador cartista Sergio Godoy mencionó que esto desalentará el ingreso de los profesionales técnicos en la función pública. “Acá si no robás y no transás no conviene entrar en la función pública. No es tan fácil agarrar y cerrar el trabajo. Para los que roban es fácil llevar toda la plata y luego se van a escribir un libro, no sé, pero al que necesita trabajar y darle de comer a su familia sí le afecta”, indicó



Sergio Godoy,

ANR.