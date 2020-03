Porque temen fuga, Ronaldinho y su hermano seguirán presos

Ronaldinho y su hermano Roberto pueden fugarse y obstruir las pesquisas, según el juez Gustavo Amarilla, por lo que seguirán recluidos en la Agrupación Especializada.

Ayer se realizó la audiencia de revisión de medidas, donde los abogados de las defensas solicitaron la libertad ambulatoria, o, en su defecto, que se aplicara el arresto domiciliario para el ex futbolista y su hermano. En la diligencia, que se inició a las 8.00 sin la presencia de los imputados, los abogados ofrecieron un inmueble en Lambaré, valuado en 770.000 dólares, como caución. Eventualmente, también la ofrecieron para el cumplimiento del arresto domiciliario. Por su parte, los fiscales Marcelo Pecci y Osmar Legal se opusieron al pedido. Argumentaron que la investigación es incipiente, que la caución es ínfima, considerando la fortuna de Ronaldinho, y que ni siquiera se presentaron documentos de no poseer gravamen. Además, sostuvieron que persistía el peligro de fuga y que incluso “podrían darse otros hechos punibles” tales como lavado de dinero o asociación criminal, por lo que pidieron al juez ratificar la decisión. Tras cerca de una hora, el juez de Garantías Gustavo Amarilla tomó su decisión. Al final, ratificó la prisión preventiva de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, ambos imputados por uso de documentos públicos de contenido falso. Según explicó el magistrado, existe peligro de fuga de los dos procesados y la investigación está en la etapa incipiente, ya que inició hace menos de una semana. Además, apuntó que la Fiscalía señaló la posibilidad de ampliar los hechos punibles investigados, por lo que no quiere que el Juzgado sea el culpable de la obstrucción de las investigaciones. Por otro lado, el juez Amarilla refirió que entre las pesquisas estaba el análisis de los teléfonos celulares, que ya están en poder de la Fiscalía, y para los cuales se aprobó la pericia. Indicó que las partes debían ahora presentar sus peritos, de modo que pueda realizarse la pericia requerida por el Ministerio Público. Con ello, ya no hizo falta que el ex futbolista Ronaldinho acudiera al Poder Judicial, teniendo en cuenta que en caso de darse la medida menos gravosa, iba a ser convocado. Como se ratificó, no hubo necesidad. Por su parte, los abogados de la defensa, Adolfo Marín, Tarek Tuma, Alcides Cáceres, entre otros, se excusaron de brindar declaraciones a la prensa, debido a que tienen un pacto de confidencialidad firmado con sus clientes. No obstante, es seguro que la defensa apelará la decisión, de modo a poder revertir la decisión de los juzgadores sobre la prisión preventiva. En el caso, también tienen prisión preventiva Wilmondes Sousa Lira, mientras que las coprocesadas María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero tienen arresto domiciliario.



FISCALÍA. Los agentes se opusieron a la libertad o al arresto domiciliario de los dos procesados.



OFRECIMIENTO. La defensa presentó un inmueble en Lambaré para que estuviera con el arresto.



Subsiste el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, por lo que ratifiqué la medida cautelar de prisión preventiva.

Gustavo Amarilla,

juez de Garantías.



Sousa Lira apelará

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Wilmondes Sousa Lira, adelantó a la prensa que apelará la resolución del juez Mirko Valinotti, que dictó la prisión preventiva del encausado.

El mismo, según explicó el profesional, se encuentra guardando reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía.

Indicó que aún tiene plazo para presentar la apelación, aunque estaba atento a la resolución del pedido de revisión que realizaron los abogados de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira.

Kronawetter explicó que tratará de revocar la decisión del magistrado de prisión para el empresario. Según la Fiscalía, Sousa le habría proporcionado los documentos al ex futbolista.



