Por anteojos gratis, niños y adultos coparon el Hospital Barrio Obrero

Eran casi las 11.00 y seguía aguardando en el patio, expuesta a las altas temperaturas, pero con esperanzas de que el especialista extranjero le diera un diagnóstico más certero con relación a la afección visual que padece.

El patio y los pasillos estaban copados por niños y adultos, que dejaron las clases y el trabajo por un día para acceder a la atención médica gratuita. Fue para acceder a la misión médica de la delegación estadounidense de la Fundación Internacional Medical Wings.

Muchas personas volvieron a sus casas resignadas debido a que ya no había turnos disponibles, otros se quejaron por la lentitud en la atención, o la falta de una mejor organización.

Fiorella Riquelme (10) pasó la madrugada en el Hospital Barrio Obrero junto a su madre Ruth Benítez. Ellas llegaron al centro médico a las 2.00 de la madrugada desde Ypané con esperanza de poder obtener de manera gratuita los anteojos, que tienen un alto costo. Eran más de las 11.00 de la mañana y ambas seguían aguardando el turno.

“En Ypané no hay oftalmólogo. Y dicen que van a dar lentes y eso lo que es caro”, señaló Benítez. Ambas viajaron más de dos horas hasta Barrio Obrero.

NECESIDAD SOCIAL. El servicio de oftalmología fue el que más demanda recibió y solo había dos profesionales. Ante esta situación, el doctor Derlis León, director de Barrio Obrero, anunció que hoy se reforzará la atención médica con profesionales de la XVIII Región Sanitaria.

Estimó que la entrega de 2.000 pares de anteojos a los pacientes, fue el principal detonante para la alta demanda. El equipo está compuesto por 17 profesionales de la salud y se prevé atender a 2.000 personas en tres días de jornadas médicas maratónicas. Ayer, se estima que se atendió a 800 pacientes.

“Es una organización que llegan a Paraguay a través del Despacho de la Primera Dama. Nosotros le ofrecemos la logística hospitalaria y profesionales voluntarios”, explicó el doctor León.

La atención médica es en las especialidades de oftalmología pediátrica y adultos, pediatría y odontología.

“Más de 800 personas llegaron al hospital. Están siendo atendidas en un turno no tan rápido, pero serán atendidos en los tres días sucesivos”. Las personas que quedaron a la deriva recibirán atención médica hoy, dijo el director de Barrio Obrero.

“La gente vino por la especialidad de oftalmología, más que por la otra”, admitió el doctor León. La atención médica prosiguió ayer hasta las 18.00.



Opiniones

“Esperamos porque acá no hay especialista”

“Estamos esperando con mucha paciencia. Pero, qué vamos a hacer, tenemos que tener paciencia. Yo vine a las 7.00 cuando se empezaba a dar el turno. Para consultar en oftalmología. Estamos esperando y teniendo paciencia porque acá (en Barrio Obrero) no hay especialista. Hace poco cambié mi anteojo pero no veo más bien, quiero que me vuelvan a revisar el ojo, por eso estoy haciendo el sacrificio”.





“No atienden rápido y tienen que mejorar”

“Desde las 6.00 de la mañana estoy esperando. (Ya llevaba más de cinco horas esperando). Soy acá del barrio Obrero. Vine para oftalmología. Conseguí número, pero todavía no me atienden. Entran, vienen, entran de otro lado. Hay gente que viene y entra nomás al consultorio. Hace dos horas se trancó la atención, estaba rápido, pero ya no. Eso es lo que tienen que mejorar”.





Misión médica sigue hoy y mañana

Los médicos de la Fundación Internacional Medical Wings prosiguen hoy con las atenciones médicas gratuitas en el Hospital General de Barrio Obrero. Los turnos se entregarán a partir de las 6.00 y es por orden de llegada.

La atención médica se concreta de 7.00 a 18.00. “El éxito de la convocatoria hizo que esto tenga esta cantidad de personas importantes”, señaló el doctor Derlis León, director de Barrio Obrero.

La alta demanda en una sola especialidad demuestra el déficit en salud pública.

“En el área de oftalmología existe una debilidad por la cantidad de profesionales en el área y la necesidad de la población que es importante. Los lentes tienen un costo importante para la población”, destacó.