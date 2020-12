Policía Caminera reforzará controles

El operativo consistirá en regulación de tránsito, pero en las celebraciones de fin de año en la tarde y noche del 25 se tendrán fuertes controles de alcotest.

Los controles se realizarán a nivel país, se reforzarán sobre todo en Central en ciudades como San Lorenzo, en Capiatá, ruta PY01, “reforzamos nuestros controles en acceso sur, San Lorenzo y en todas las arterias donde medianamente estarán circulando las personas”, refirió Vargas.

multas y recomendaciones

Vargas señaló que desde 01:00 a 05:00 se realizarán los controles de alcotest en Navidad y Año Nuevo y que las sanciones van de acuerdo a la graduación de alcohol encontrado en la persona. “De 0,01% a 0,19% la sanción es de 3 jornales, de 0,20% a 0,79% es 10 jornales y de 0,80% en adelante es de 20 jornales”, sostuvo. El director de la Caminera instó a toda la ciudadanía a que no consuma bebidas alcohólicas a la hora de manejar para evitar accidentes, que los conductores no vayan a gran velocidad, que no se adelanten en ningún caso por la banquina y por sobretodo que respeten las indicaciones de los oficiales de la Patrulla Caminera y la Policía Nacional.