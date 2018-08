Polémica funcionaria municipal administra proyectos del MEC

La movida más controvertida es la de Lourdes Cassanello, comisionada desde la Junta Municipal de Asunción. Ahora será administradora de la Unidad de Proyectos del MEC, que maneja millonarios recursos del Fondo de Excelencia (FEEI).

Cassanello había sido denunciada por supuesto tráfico de influencia cuando era directora de Recursos Humanos del Municipio capitalino en el 2015, en la era del actual diputado Arnaldo Samaniego.

De acuerdo con la denuncia, en ese entonces había prometido, a través de mensajes del WhatsApp, un cargo importante a una funcionaria a cambio de que parte del sueldo a obtener vaya a la campaña del ex jefe comunal.

Pero ahora le toca ocupar, mediante el nombramiento de Petta, el cargo de coordinadora de Administración y Finanzas de la Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC (UEPP), según reza la resolución Nº 69 firmada ayer por el titular de la entidad. Se trata de una unidad de gestión paralela a la administración central de la entidad educativa.

Recursos. Entre los proyectos que maneja la unidad, figura la incorporación de TIC al sistema educativo, con USD 100 millones disponibles del Fondo de Excelencia. También el de infraestructura, que maneja otros USD 73 millones.

Al cierre de esta edición, la coordinadora indicó que no estaba disponible para dar su versión por encontrarse de reunión.

Días atrás, Cassanello fue consultada sobre los planes que tiene para la cartera, indicando que buscará armar un esquema de trabajo para proyectar una mejor atención en educación.

Unos trece directores generales fueron confirmados vía decreto presidencial para el MEC, donde finalmente casi no hay cercanos a la viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar. La hermana de la ex ministra y senadora colorada Blanca Ovelar había propuesto algunos nombres para el Gabinete, que no fueron tenidos en cuenta.

Por ejemplo, Petta decidió mantener en el cargo de director general de Educación Inclusiva a César Martínez, en lugar de Liliana Ghiglione, cercana a Nancy Ovelar y quien sonaba para el cargo.

Alejandrino Acuña, hombre de confianza de Riera, se mantiene en la dirección general de Tecnología. El ex asesor jurídico durante el periodo de Marta Lafuente, Gustavo Rodas, es ahora director general de Culto. En lugar de Pablo Rojas, asumió como director del primer y segundo ciclo de la Escolar Básica Guido Barrios. Por otro lado, Alejandro Duarte es el nuevo director de administración y finanzas.

Vice de Culto continúa de manera temporal

Otro nombre polémico en el Ministerio es el del viceministro de Culto, Herminio Lobos, quien no fue confirmado aún, pero continúa en el cargo provisoriamente. Lobos es conocido en la entidad por filtrarse en un grupo de WhatsApp de supervisores un mensaje de contenido hot desde su teléfono celular. Por este hecho, sigue generando todo tipo de críticas de parte de funcionarios.