Poesía en casa para el alma

Desde sus redes sociales, la empresaria, conductora y ex modelo Vivian Benítez impulsa el movimiento Poesía en Casa, que invita a compartir videos interpretando poesía. “Es una iniciativa que hace muchísimo tiempo venimos soñando con un grupo de amigos. Todos coincidimos en que la poesía trajo a nuestras vidas, en algún momento paz; y fue un bálsamo para nuestras almas. Así que, creemos que este es un momento de necesidad poética”, refirió Benítez en un video publicado en sus redes. Desde la masificación de la invitación la propuesta fue creciendo naturalmente, con una respuesta positiva.

Poesía en casa es también una herramienta para descomprimir las redes de tanta información negativa. “Consumimos mucha información que nos provoca ansiedad y muchas veces no es cierta, por lo que pensé que podríamos construir un espacio de absoluta libertad para expresar belleza, emociones, sentimientos a través de la palabra”, expresó Vivian.

La ex Miss Paraguay invita a valorar no solo la estética de las palabras, sino su gran aporte para la experiencia humana. “La poesía también puede ser un canal para reencontrarnos con nuestras emociones, para conocer otras realidades, también para rescatar un poquito del pasado, para hacernos preguntas para encontrar respuestas y lo más importante para sentirnos muy unidos en este momento”, compartió, agregando que le cuesta elegir un poema favorito. “Tengo uno para diferentes estados de ánimo, pero me fascinan los de Benedetti, García Lorca, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y puedo continuar con la lista”, cita.

receptividad. Al movimiento hasta el momento se unieron los actores Lourdes Llanes, Bruno Sosa, Natalia Sosa Jovellanos, Daniel Willigs, la diseñadora Ofelia Aquino, además de Lourdes Benítez, Laura Pallarolas, Sachi Udagawa, Aline Moscato y Pati Ginzo.

La lista crece día a día y ya se puede disfrutar en línea de Amor, de Salvador Novo, por Bruno Sosa; Táctica y estrategia, de Mario Benedetti, por Vivian Benítez; Te vi, de Gloria Fuertes, por Ofelia Aquino; Amor, de intérprete desconocido, declamado por Lourdes Benítez. También de Deseas que te amen, de Edgar Allan Poe, por Daniel Willigs; Vida-Garfio, de Juana de Ibarbourou, en la voz de Lourdes Llanes. Y el poema Innombrable, de Aline Moscato, interpretado por ella misma.