PLRA exige a Marito destrabar el retorno de los compatriotas

Efraín Alegre manifestó que el Gobierno es insensible con la necesidad de los compatriotas que buscan volver.

Dijo que pese a los USD 1.600 millones aprobados no tiene un plan para tanta gente. Exigió que destrabe el reingreso de los mismos y flexibilice las fronteras. “¿Qué hotel que hoy está en crisis no querrá albergar a los compatriotas para que hagan cuarentena? El Gobierno debe establecer albergues. Ahí está el dinero del préstamo”, señaló. El vicepresidente primero, Líder Amarilla, dijo que el Gobierno de Mario Abdo Benítez brilla por su “inoperancia y no es capaz de organizar hoteles y albergues para que los compatriotas vuelvan, mucho menos de pagar pasaje por ellos u ofrecerle gratuitamente eso. El Gobierno se cae a pedazos, y por supuesto que amerita se haga denuncia ante todas las instancias internacionales”, dijo. Por último, los liberales aprobaron denunciar ante organismos de DDHH, las torturas registradas contra civiles en Alto Paraná por parte de militares. Así también, la detención ilegal de un periodista en Pedro Juan Caballero.