Plantean garantizar mediante una ley la desconexión digital

Un proyecto de ley de desconexión laboral y digital propondrá al Parlamento Nacional el ex director del Empleo Enrique López Arce, ante el aumento del home office o del trabajo a distancia y los consiguientes problemas que acarrea, como el horario laboral extendido y sin días de descanso.

López Arce solicitaría que esta normativa, una vez aprobada, se adhiera al artículo 213 del Código Laboral.

Dijo que con la nueva ley se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores para que tengan la posibilidad de conciliar mejor la vida familiar y el trabajo en casa y evitar el estrés laboral.

“En cada contrato laboral se buscaría que haya una cláusula de desconexión laboral y digital; o sea, el trabajador no estaría obligado a responder llamadas o mensajes fuera del horario laboral y en sus días libres. En caso de que tenga un celular corporativo no debe verse obligado a llevar el mismo a su casa y la empresa no podrá amonestar por la falta de respuesta”, expresó

Dijo que la normativa también propondrá sanciones o multas pecuniarias en casos de no cumplimiento del nuevo mandato y aumentaría en caso de reincidencia de la empresa. “La hiperconectividad hoy debe ser regulada, porque se observa un alarmante aumento de casos de estrés y problemas cardiovasculares, debido a que los trabajadores no pueden asegurar su descanso laboral cuando trabajan desde sus casas”, expresó López Arce. Agregó que el trabajo fuera de los horarios laborales, desde la casa, también debe ser considerado como horas extras.