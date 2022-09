Pika Lucena marca errores cruciales

“Al empezar este torneo, dijimos que tenemos que pelear arriba, si terminamos primeros excelente, pero no podemos dejar pasar más puntos porque la segunda rueda es sin margen de error. Faltando cinco segundos para terminar nos hacen el gol. Lo mismo nos pasó en Ciudad del Este (1-1 ante General, en la fecha 8). En cinco segundos cometimos todos los errores que no cometimos en 93 minutos y medio. Pecamos de inocentes”, fue la autocrítica del Pika a la prensa.

Lucena recalcó que se debe mejorar de forma clara porque si no las aspiraciones de campeonar en este torneo se le van a complicar: “Cerro no puede pensar en los demás rivales, si no consigue los puntos. No podemos pensar en Libertad, Nacional u Olimpia si no ganamos los partidos que tenemos que ganar. Es doloroso perder puntos así porque teníamos casi ya ganado el partido”, afirmó el volante.

HISTORIAL. Si bien Cerro Porteño nunca perdió ante Guaireña desde que el equipo de Villarrica está en Primera División, de un total de 10 partidos, cinco fueron victorias y cinco empates.

Los números muestran que de los cinco juegos disputados en condición de local, cuatro fueron empates, la mayoría de ellos sobre los minutos finales (tres por 2-2 y uno por 0-0).



Cambio justificado

Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño, estuvo en línea con Lucena sobre la inocencia del grupo ante un empate que fue agónico, resignando una victoria en casa. Pero el Chiqui se tomó el tiempo de explicar el cambio de Fernando Ovelar. “Hablé con él. Fer no entró bien, esa es la realidad, por eso hicimos el cambio por él. Tuvo un mal día”, justificó el DT.



empates le sacó Guaireña a Cerro Porteño en La Nueva Olla, tres de ellos fueron por el resultado de 2-2.