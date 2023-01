Pierce: “General es un club ordenado”

Leonel Pierce llegó a General Caballero de Juan León Mallorquín tras varios años en el ascenso del fútbol argentino; de inferiores en Racing, el volante central de 29 años contó su adaptación al club mallorquino.

“Es un pueblo muy cómodo, muy tranquilo, mis compañeros viven todos cerca, te juntás todo el tiempo, con el que te cruzás en la calle te saluda, son todos muy amables”, dijo Pierce a La Sobremesa del Fútbol (1080 AM). Sobre su llegada al Rojo, Pierce pidió referencias del club: “Averigüé datos con (Guillermo) Hauché, con Santiago Bustos, Franco Costa, que también fueron mis compañeros, me dijeron que es un club ordenado, que quiere crecer y me encontré con eso mismo”, remarcó.