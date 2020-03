Piensa en volver a ganar

Nicolás Domingo, volante de Olimpia, utiliza esta cuarentena para mantenerse en forma, pero, a la vez, con el objetivo de volver al equipo a la senda de la competitividad. “Hay que enfocarse a estar bien para dedicarnos a volver a ser el Olimpia que pelea campeonatos, ser campeón y volver a ganar”, expresó a Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

El argentino realiza la rutina diaria de entrenamientos en su casa, pensando en que pronto la cuarentena se levantará: “No hay nada como el día a día, como estar en el contacto con la pelota, no hay manera de suplirlo; sí de no perder la parte física y aeróbica, y eso es en lo que nos estamos enfocando, nos cuidamos en la alimentación, no aumentar de peso”, expresó. “Debemos estar lo más óptimo posible en la fuerza, para que cuando volvamos el cuerpo no deba hacer una pretemporada sino un reacondicionamiento”, aseveró. Domingo también expresó que junto a su familia no se movieron del país, ya que vio que el Gobierno tomó las medidas a tiempo en cuanto a la expansión del Covid-19 a nivel global.



Buscarán solución al tema salario

Miguel Brunotte, tesorero del Olimpia, aún no tiene en sus planes el recorte de los salarios de los jugadores, según lo aseguró ayer en contacto con Urbana al Máximo por Radio Urbana 106.9 FM.

“Estamos viendo para reducir gastos, en el club el 95 por ciento de los gastos son los salarios de Primera, en caso que se alargue esta situación nos deberemos sentar con los muchachos y ver juntos para encontrar la solución”, dijo. Pero la realidad le dicta a que en caso que el fútbol no retorne, el club no podrá generar ingresos: “Tenemos un plan armado para varias etapas, un plan para ver cómo terminamos marzo. La prioridad es que no se corte el salario, debemos ponernos al día en marzo y estar atentos cuando esto se active (el fútbol), porque si no se activa, no habrá ingresos”.