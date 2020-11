Piden validar tarjeta en todos los buses

Los pasajeros comentaron que, además de no poder encontrar los billetes electrónicos y recargas, un problema frecuente es la validación del plástico en los buses que no tienen el validador de la misma empresa proveedora de su tarjeta, motivo por el cual deben descender nuevamente de la unidad y esperar por horas el bus con el validador correspondiente de su pase.

Reclamos

María Núñez comentó a ÚH que tiene la tarjeta Más y tenía saldo para dos pasajes (el pasaje que viene con la misma y el de emergencia), se subió al colectivo y el validador le convalidó un pasaje. Luego al día siguiente hizo una recarga de G. 50.000 desde la página del Banco Itaú y se subió en la Línea 29 ya con la recarga que había realizado, pero tuvo problemas. “Puse mi tarjeta Más en el validador de Jaha y me rebotó. Entonces me sentí estafada. El chofer me decía que tengo saldo insuficiente siendo que yo recargué por G. 50.000, que es una carga considerable. Me bajé del bus. Estuve mirando la aplicación y decía que yo tengo que convalidar con un lector de la marca Más para que yo pueda utilizar mi tarjeta. ¿Qué voy a hacer? estuve pensando, porque en ningún lugar uno encuentra la recarga y la tarjeta Jaha”.

“Me subí nuevamente a otro colectivo y me salió de nuevo el mismo problema, y para colmo en los colectivos no hay validadores de la empresa Más la mayoría son de Jaha y ¿qué hacés en estos casos? ¿Quién te brinda una solución rápida? Perdés tu tiempo y para colmo llegás tarde a tu trabajo y le está pasando a casi todo el mundo lo mismo”, indicó la pasajera.