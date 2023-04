Piden saber qué pasó de niña desaparecida

La última vez que se le había visto estaba en la casa en donde vivía con su madre y su padrastro de nacionalidad alemana, en la compañía Isla Alta de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Si bien se hicieron más de 40 rastrillajes en la zona y allanamientos en otros lugares, la búsqueda cesó después de un tiempo.

PIDE REUNIÓN. El abuelo de la niña, Rufino Zapata, fue hasta la sede de la Fiscalía General ayer para pedir reunirse con el titular del Ministerio Público.

“Vengo a pedir una audiencia, a ver si nos puede recibir el señor fiscal. Yo no puedo estar tranquilo ni conforme con lo actuado, porque no tenemos ningún resultado y necesito saber qué pasó de ella, si está con vida o no. Exigimos resultados”, dijo el abuelo.

Ahora el hombre tiene cita el 25 de abril, a las 16.00.

En esta causa fue condenada la madre, Lilian Zapata, a seis años por violación del deber de cuidado y por abandono, pero apelaron. Mientras tanto, el padrastro Reiner Oberuber, fue absuelto por pornografía infantil y abandono.