Piden reacción urgente al anuncio de Brasil sobre la tarifa de Itaipú

El pedido para convocar a una sesión urgente con las autoridades de ANDE y el Ministerio de Relaciones Exteriores fue realizado por Eusebio Ramón Ayala, senador liberal, quien resaltó que el caso es grave y que merece una reacción inmediata. “Solicité que la Comisión Permanente se reúna y les convoque de manera urgente al canciller y al presidente de la ANDE, al director general de Itaipú y a algún otro consejero más para saber los detalles de esta decisión unilateral del Brasil, sobre todo porque el presidente de la República y el canciller no reaccionaron rápidamente, rechazando la decisión unilateral violatoria del Tratado”, manifestó.

Ayala enfatizó que Paraguay debe pronunciarse ante lo que hizo Brasil, recordando que Itaipú es propiedad de ambos países y no de uno solo. “El Gobierno del Paraguay tiene que pronunciarse, que no deje que el Brasil unilateralmente tome decisiones violando nuestros derechos, los derechos del Paraguay y eso tiene que tener una respuesta inmediata, pero como no hay respuesta del Poder Ejecutivo ni el canciller, entonces por eso el llamado a la Comisión Permanente del Congreso”, dijo.

CONVENIENCIA. El legislador aseguró que Brasil hizo un “negocio redondo”, ya que en primer término logró asegurar la contratación de la parte mayoritaria de la potencia de Itaipú y que luego determinó una baja de la tarifa. “Hace unos meses, la ANDE comunicó que contratará el 15% de la potencia en el 2023; es decir, el Brasil se asegura el 85% con una reducción del 38,9% de la tarifa, para la alegría de los consumidores brasileños”, comentó. Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso señalaron a Última Hora su punto de vista favorable al pedido del senador Ayala, apuntando a concretar la sesión en la brevedad posible.



