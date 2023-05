Piden “obsesión” por crecimiento de PIB

Al analizar los desafíos de cara al próximo gobierno, el economista Jorge Garicoche dijo que, a su entender, las nuevas autoridades deben tener una “obsesión” en generar las condiciones para un mayor crecimiento económico en nuestro país, considerando que el periodo anterior tuvo magros resultados en ese campo.

“Creo que hay que consolidar la tranquilidad económica de modo a sostener el crecimiento. El crecimiento económico se tiene que volver una obsesión no solamente para esta primera parte (del nuevo Gobierno), sino para todos estos cinco años, este periodo que pasó no fue muy fácil; no quiero entrar, es largo debate si tuvo que ver con acciones políticas o no, pero el crecimiento no estuvo acompañándonos en los últimos tiempos”, aseveró.