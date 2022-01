Piden la detención de RGD tras una nueva imputación por denuncia falsa

La fiscala Sandra Ledesma, que fue designada para investigar el caso, sostuvo que se le abrió el proceso al potentado luqueño luego de una denuncia que recibió en su unidad a fines del año 2020.

El señor Salvador Dionisio Mora, que habría hecho préstamo de Ramón González Daher, afirmó que fue víctima del esquema del prestamista, que lo habría denunciado por estafa.

La imputación se dio un año después, a fines del año pasado, según confirmó la fiscal Ledesma, que afirma que pidió la prisión por existir peligro de fuga. “Consideramos que existe peligro de fuga, teniendo en cuenta que Ramón González Daher tiene varios procesos penales”, señaló, en comunicación con radio Monumental.

Para la agente del Ministerio Público, el arresto domiciliario no es suficiente en este caso, ya que Ramón tiene otros casos pendientes con la justicia.

“Es una persona sana, observamos que puede soportar un proceso penal”, agregó Ledesma.

La expectativa de pena por este caso es de cinco años.

El pedido ya fue comunicado a la Policía, que deberá cumplir con lo establecido.

A DISPOSICIÓN. Por su parte, Bettina Legal, abogada del ex dirigente deportivo, se mostró sorprendida por la nueva imputación.

Indicó que habló por teléfono con su defendido para diagramar el camino a seguir.

“Si es que nos renueva la confianza y nos contrata para esta causa, lo vamos a poner a disposición de la Justicia”, confirmó.

En la opinión de Legal, ya no corresponde la prisión preventiva para su defendido, debido a que ya cumplió los 70 años de edad. La abogada se refirió al artículo 238 del Código Procesal Penal, que indica: “No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de 70 años”. En este caso, si es imprescindible alguna medida cautelar, se decretará el arresto domiciliario, consideró Legal, del equipo de defensa de RGD

CONDENA. Ramón González Daher fue condenado a 15 años de prisión a mediados de diciembre del año pasado, por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

Más de 130 personas fueron víctimas de su esquema, según determinó la Justicia.

Ramón González Daher daba los créditos en cheques y solicitaba cheques por el mismo valor en garantía.

Esos créditos tenían elevadas cuotas con también altísimos intereses, superiores a lo establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP). Cuando sus clientes se atrasaban en una cuota, Ramón les refinanciaba el crédito, ya con otro interés, por lo que la deuda iba subiendo cada vez. Posteriormente, los denunciaba por estafa con los cheques que recibió en garantía.

Luego de la condena, se le abrió otro proceso por quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador y extorsión en calidad de autor.

En este caso, está pendiente la audiencia de imposición de medidas.

Opinión

“El juez debe pensar en otras medidas” “Ya no corresponde la prisión preventiva para una persona de 70 años. En este caso, el juez debe pensar en otras medidas ya que la prisión domiciliaria no se controla. Las medidas deben asegurar que el imputado no siga cometiendo hechos punibles. Puede ser una prohibición de comunicarse o solicitar guardia frente a su domicilio. Esto es solo para casos de prisión preventiva; ya no rige en caso de condena”.