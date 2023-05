Piden juicio político a ministros de la CSJ por caso Payo

La senadora electa de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, quien ejerce la defensa de su esposo Paraguayo Cubas, presentó ayer en mesa de entrada de la Cámara de Diputados un documento por el cual pide el juicio político a los ministros que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El documento expresa que los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Dejesús Ramírez Candia supuestamente no corrieron traslado o no respondieron al pedido de hábeas corpus reparador para Cubas que planteó la abogada. Dicho pedido de garantía para su cliente data del pasado 19 de mayo. Recordó que la dependencia judicial debió correr traslado en las 24 horas siguientes, pero los magistrados no se pronunciaron ni a favor ni en contra.