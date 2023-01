Pide hace 13 años acceder a pensión de adultos mayores

Contó que en la Municipalidad le informaron que no reúne las condiciones para el beneficio. Lamentó no recibir respuestas, ya que tiene deudas que pagar. Para costear su tratamiento y operación por un cáncer de mamas, su familia hipotecó su casa, por lo cual les urge tener la pensión.

“Mi marido es zapatero, yo me dedico a las manualidades, en la casa. Nos dijeron que no calificamos porque no necesitamos. Nosotros sí necesitamos, tenemos que pagar luz, agua y comer”, expresó.

“Lo que más me preocupa es que la hipoteca de mi casa está subiendo sus intereses”, añadió. Figueroa también recurrió al Congreso para solicitar la pensión y sigue aguardando respuestas. La historia de Hipólita llegó a ser conocida, ya que como artista aficionada, pintó cuadros en su hogar para costear su tratamiento médico contra el cáncer de mama.